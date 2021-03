Barnehageborna med klar bodskap til hundeeigarane

Det er no så mykje hundedrit over alt at borna i Kidsa Øyrane barnehage roper «bæsjalarm» nesten for kvar tiande meter på tur.

Mathea Nesse Blomdal har ein klar bodskap til hundeeigarar som gjev blaffen i å rydda opp etter hunden sin.