Biler til besvær på Borgovatnet

I løpet av helgen har både Bygdanytt og politiet fått flere bekymringsmeldinger om biler på islagt vann.

Det er kommet mange bekymringsmeldinger om biler på Borgovatnet i løpet av helgen. Foto: Bygdanytt-tipser

Erik Støverud

– De som kjørte bil på isen har vært til såpass sjenanse at folk har måttet forlate isen. Det er også meldt om at bilistene har tatt seg over annen manns eiendom for å komme seg ut på vannet.