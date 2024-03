Dei fire representantane Geir S. Dale (Ap), Thor Haakon Bakke (MDG), Mailiss Solheim-Åkerblom (Rødt), Eivind Skår (KrF) har gått saman om eit felles forslag dei håpar skal skaffa Ytre Arna eit parkeringshus.

I bystyret onsdag fremjar dei eit forslag der dei ber byrådet setja i gang eit arbeid med å realisera eit parkeringshus sentralt i bygda.

– Ytre Arna er ei trong bygd med bratte lier og tronge gater. Bygda er bygd opp rundt Arne Fabrikker i ei tid der bil ikkje var eit vanleg framkomstmiddel. Dei historiske gateløpa er difor ikkje tilrettelagde for bil, og mange har ikkje parkering på eiga tomt, skriv dei fire til byrådet.

– Og nettopp på grunn av det ofte bratte terrenget og at bygga ligg tett, er det heller ikkje enkelt å etablera nytt parkeringsareal utan å ta av grøntareal eller anna friareal. Det fører til mykje parkering langs offentleg veg, noko som hindrar framkomsten til naudetatar, og skapar farlege situasjonar for alle som går langs vegen, seier Eivind Skår til Bygdanytt.

– Sterkt behov

Dale strekar under at det er få gangfelt i Ytre Arna.

– Det fører til at dei fleste skulebarn vil måtta navigera mellom parkerte bilar og vegtrafikk dersom dei skal gå eller sykla til skulen. Difor er det eit sterkt behov for at det blir tatt grep for å rydda opp i parkeringssituasjonen i Ytre Arna, seier Dale.

Det er langt frå første gong det er blitt diskutert å bygga eit parkeringshus i Ytre Arna, og for ein del år tilbake var det på hengande håret at bystyret opna lommeboka for eit parkeringshus.

– Moglegheita for eit parkeringshus har vore diskutert sidan 70-talet, og det har vore fleire konkrete alternativ på bordet. Ein kan mellom anna nemne eit alternativ langs miljøgata i Ytre Arna Sentrum langs Peter Jebsensveg som er teikna inn i kommunedelplanen for Ytre Arna, seier Thor Haakon Bakke.

Gå i dialog

Mailiss Åkerblom-Solheim nemner at det i og ved sentrum også ligg eit industrihus, samt andre nærliggande fabrikkbygg.

– Eit parkeringshus sentralt plassert i Ytre Arna vil både kunna gje sårt etterlengta parkeringsplassar for næringsdrivande og fjerna villparkering langs vegar i bustadområda. Difor ber vi byrådet setja i gang eit arbeid med å realisera parkeringshus sentralt i Ytre Arna, seier Åkerblom-Solheim.

Dei fire ønskjer også at byrådet går i dialog med relevante aktørar i Ytre Arna for å finna ei løysing som til beste for både lokalt næringsliv, organisasjonar og bebuarar. Dei ønskjer at byrådet kjem tilbake til bystyret med ei sak om kvar eit parkeringshus kan koma.

Det blei onsdag ingen debatt eller votering i bystyret. Byrådet skal no greia ut saka, før bystyret tar stilling til saka i løpet av eit halvt år.