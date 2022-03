Janusfabrikken blir solgt

Planlegger å øke produksjonen på Espeland ved å flytte sin produksjon av ull fra nåværende leverandører i Portugal og Kina til Janusfabrikken på Espeland.

– Vi er stolte og glade over muligheten til å gå sammen med et større europeisk selskap som gir oss et springbrett til felles vekst og utvikling, sier Janne Vangen Solheim, konsernsjef i Janus-konsernet.