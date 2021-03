Dagsturhytta på Erstadfjellet: Stem på ditt favorittnamn

Frå før har det blitt bestemd at dagsturhytta på Osterøy skal bli plassert på Erstadfjellet ved Valestrand. Men kva skal ho heite? Det er du med å bestemme.

Slik vil hytta sjå ut når ho står klar i byrjinga på sommarferien.

I byrjinga av mars kunne Bygdanytt røpe at den nye dagsturhytta på Osterøy blir å finne på Erstadfjellet ved Valestrand.

Men ho må jo ha eit namn.

Bygdanytt sine lesarar har verkeleg bidratt, og me fekk godt over 100 forslag til namn.

Det var skikkeleg vestlandsvêr den dagen me alle dro opp på Erstadfjellet. Her kjem dagsturhytta i sommar. Foto: Anders Totland

Juryen, som består av ordførar Lars Fjeldstad, kultursjef Linda Svidal Nordås, prosjektleiar Ivar Sandgren og journalist Anders Totland har plukka ut tre finalistar:

Brakjebu, Grendabu og Blikkstallen.

Kvartetten har jobba etter følgjande kriterium: Namnet skal ha rotfeste. Det skal ha ei nær tilknyting til Osterøy sin kultur og tradisjonar. Og ikkje minst, namnet skal vere på nynorsk, eller «osterøysk».

Kvifor?

Brakje, eller brake, er kommuneplanten til Osterøy, og med denne planten er det knytt lange og gode handverkstradisjonar.

Grendabu: Erstadfjellet knytt saman grendene på fjellet.

Blikkstallen skal Kjellaug Aarhus Vatle forklare:

«Erstadfjellet er liksom «mitt» fjell. Her har eg vore heile mitt vaksne liv, heilt sidan me flytta til Osterøy i 1961. Eg lærte tidleg at dei tre høgdedraga som ligg på tvers av fjellet, rett til venstre, eller aust for der dagsturhytta kjem, heiter Blikkstallane. Det er desse høgdedraga som får sol først om våren, og dei lyser alltid så fint i kveldssola. Det var Erstadfolket som lærte oss navnet. Eg trur navnet er i ferd med å gå i gløymeboka, og foreslår difor at hytta skal heita Blikkstallen».

Kva er din favoritt? Du kan røyste fram til 00 natt til onsdag.