Malene har størst formue blant dei unge i Arna

Malene troner på formuetoppen blant dei unge i Arna. Over 16 millionar skil ho og nummer to på lista.

Malene driv til dagleg Haugland Bondegård, og den store formuen hennar har ikkje noko med garden å gjere, fortel ho. Foto: Ronny Bertelsen

Her kan du sjå oversikta over dei rikaste under 30 år i Arna og Osterøy.