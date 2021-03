Åpner for å stenge ned skolen: – Bekymret for at opprettholdelse går utover trivsel for elevene

Byrådet har anbefalt å opprettholde skolen i Trengereid. Høyre er sterkt kritisk til den vurderingen.

Trengereid oppveksttun er Bergens minste skole med 27 elever. Til høsten forteller prognosene om 19 elever. Foto: Anders Totland

– Det kan ikke være slik at byrådets politikk for nynorsk er viktigere enn læringsutbytte og trivsel for elevene.