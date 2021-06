Seriegründeren Jon-Terje har enorme visjonar for Arna: – No må folk få auga opp for bydelen

Utviklar, gründer og superoptimist Jon-Terje Lepsøy vil verkeleg setje Arna på kartet.

– Tida er inne for at folk som bur i tronge potetkjellarar i sentrum kan no få bustad-draumen oppfylt i Arna, seier bergensaren.