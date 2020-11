Satsar millionar og kjøper naboeigedommen

Roy bladde opp for naboeigedommen. No gler han seg som ein unge til å opna.

Roy Kengakaran i Smihuset på Haukeland gler seg til å visa kundane det nye utstillingslokalet i nabobygget kan kjøpte for få veker sidan. Foto: Ronny Bertelsen

Smihuset AS har no blitt så mange tilsette at lokala er blitt for små. Roy Kengakaran har også lyst på eit skikkeleg utstillingslokale. På naboeigedommen fann han drøymelokalet.