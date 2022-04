Politikarane slår ring rundt sambandet: – No er det alvor, folkens!

Fleire politikarar tok til orde under heradsstyremøtet for å gje si støtte til ferjesambandet Valestrand-Breistein.

– Eg skal jobbe for at sambandet skal overleve, men det må eit stortingsvedtak til for å få sambandet offentleg, seier ordførar Lars Fjeldstad (Sp).