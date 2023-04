– Vi kan ikkje gje opp sjølv om kommunen ikkje vil bidra

Dugnadsgjengen fiksar på to av dei mest populære turvegane i Arna. No vil dei gjera eit større arbeid på ein 250 meter lang parsell av Reppadalsvegen for å gjera den meir farbar.

Men kommunen, som eig turvegen, har avslått å betala for materialane.