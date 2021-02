FAU-leiar ved Ytre Arna skule, Gerke Evensen (t.v.), samt dei to frontfigurane i Ytre Arna sanitetsforening, Marit Austnes og Ragnhild Natland (t.h.), fekk nesten sjokk då Bygdanytt kunne fortelja at bygda nok ein gang står i fare for å mista helsestasjonen. Foto: Ronny Bertelsen