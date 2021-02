For familieduoen i MX Sport Osterøy har 2020 vore eit jubelår. – Me hadde dryge seks millionar i omsetning i 2020, mot rundt 4,5 året før. Me får berre håpe det fortset, seier Hanne Aasheim (bakerst). Foran ser du mor Tone Lillejord. Under lockdown’en held butikken open for fjernsal - noko som betyr at du kan bestille via nett eller mobil, for så at dei tilsette leverer varer heim, eller dei kjem med posar utanfor butikken.