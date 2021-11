Dette svarer Helse Bergen og Christiania Taxi

Christiania Taxi Bergen får massiv kritikk frå både kundar og Osterøy fysioterapi.

Christiania Taxi Bergen har ikkje svart opå alle spørsmåla dei fekk, medan Helse Bergen opplyser at dei alltid tar høgde for at det i ein overgangsfase kan vera nokre utfordringar knytt til bytte av drosjeselskap.