I slutten av september 2023 kom nyheita om at MX Sport Osterøy la ned drifta etter åtte år.

No er det klart kven som skal flytte i lokalet til sportsbutikken.

– Mann & Mini vil opne i slutten av april, kan dagleg leiar Linn Gerhardsen stolt annonsere til Bygdanytt.

Frå før driv ho butikken Hos Mormor, som er å finne rett over gangen.

Gerhardsen opplyser at dei lenge har hatt lyst til å tilby klede til barn og herre – på oppmodingar frå kundane.

– Med Mann & Mini vil me no ha eit konsept for heile familien, føyer ho til.

Hos Mormor går eigne vegar for å marknadsføre seg sjølv. Her ser du styreleiar Mariann Aasheim, Gerhardsen og Tiril Loftås under koronapandemien i 2021. Foto: Anders Totland (arkiv)

– Marknaden er stor nok

Mann & Mini-sjefen informerer til lokalavisa at i ei tid kor mange vel å handle på nett, så dreier det seg om å skilje seg ut.

– Men, det er ein tøff bransje du satsar i.

– Absolutt. Men «den som intet våger, intet vinner», poengterer Gerhardsen og held fram:

– Men, eg har eit inntrykk av at fleire synest det er tungvint å reise over fjorden for å handle. Me trur at marknaden på Osterøy er stor nok, og ved å utvide konseptet, så trur me mange vil velje å handle lokalt.