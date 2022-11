Nynorsken er i fritt fall på skulane. No blar kommunen opp for å snu trenden

Bystyret har løyvd ein solid slump pengar for å styrka nynorskopplæringa i bergensskulen.

Startskotet for satsinga var lagt til Garnes skule, der elevane fekk utdelt ei eiga avis for barn, samt at dei blei inviterte til å delta i ein skrivekonkurranse.