– Svært skuffande at Arna ikkje får legevakt likevel

Bergen kommune legg planane om legevakt i Arna på is.

Leiaren i Arna KrF, som har kjempa for saka i byrådet, er svært skuffa. – Seier Bergen kommune at det blir for dyrt, kan i alle høve krevja å få sjå reknestykket. Les kva byråden svarer.