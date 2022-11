– Eg er forundra over at Reigstad ikkje har høyrt noko frå fagetaten på eit halvt år

Om få dagar går fristen Arild Reigstad har fått til å starta på minikraftverket ut. Han har venta i ti år på eit endeleg svar frå kommunen.

– Det er sterkt beklageleg dersom Reigstad får svaret så seint at det for seint å anka, seier Geir Steinar Dale (Ap), som er leiar i utval for miljø og byutvikling.