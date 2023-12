– Er dei til meg? No blir eg litt rørt

I år var det dei frivillige sin tur til å ta imot heider frå Bygdanytt-lesarane. Og ho som blir heidra har lagt ned tallause timar med innsats til glede for svært mange.

– No blir eg litt rørt! Laila Hisdal Hauge trudde det mest ikkje då Bygdanytt kunne dela ut ei merksemd til ho for innsatsen både ho og mange andre frivillige legg for andre i Arna.