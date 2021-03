For dagleg leiar i Blink Hus Helge Rød AS, Rolf Henning Rød, er det spennande dagar. Nyleg kunne han og grunneigar Arve Mjøs legge ut dei første hyttetomtene på Heldal for sal. – Etter mange år med planarbeid, så har me no godt i gang med grunnarbeid og hyttebygging, seier ostringen. Alle foto: Anders Totland.