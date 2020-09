Vidarefører ikkje tilrådingar

Tidlegare i september oppmoda Osterøy kommune alle ostringar om å ikkje gjere unødvendige reiser til Bergen. Det skjedde etter ein auke i smittetala i Bergen.

No som smittetala i Bergen går ned, kan ostringane fritt reise til storbyen.

"Slik me ser det har me ikkje noko grunnlag for å vidareføre dei ekstraordinære tilrådingane gitt i samband med smitteutbrotet i Bergen. Difor vidarefører me ikkje dei tilrådingane frå i dag av. Me har tillit til at våre innbyggjarar gjer gode val for seg og dei rundt seg. Det er framleis viktig at me er flinke å ta vare på kvarandre og føl dei generelle smittevernreglane", melder Osterøy kommune onsdag.