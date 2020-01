Bergensbanen: Bergen-Arna måtte stenge etter signalfeil

I 12-tiden onsdag ble det stengt for togtrafikk mellom Bergen og Arna. Dette skyldes signalfeil.

– Det har gått et lite steinras som har skadet noen kabler. Vi vet ikke hvor lenge Bergen stasjon blir stengt, men vi håper å få åpnet i 15-tiden, sier pressevakt Olav Nordli hos Bane Nor til BT.

Like etter klokken 15 melder Bane nor og Vy at de har åpnet for togtrafikk igjen.

– Togene kjører, men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil vi er i normal drift, skriver de på sine nettsider.