No kan alle få ein fjerde dose av koronavaksinen. Men kven bør ta den? Korleis vil det gå føre seg?

For kort tid sidan gjekk regjeringa ut med at alle mellom 18 og 64 no kan få sin fjerde dose med koronavaksine.

Korleis blir tilbodet i våre område? Er det nok dosar? Når byrjar vaksineringa?