Stortrivst med sommarjobb i åkeren (abo)

– Ein kan vel trygt drepe myten om at nordmenn ikkje høyrer heime i ein jordbæråker, fortel «jordbærkonge» og gardsutviklar på Unneland, Frode Bergo Larsen.

– I år er flesteparten av jordbærplukkarane våre lokale frå bergensområdet, og eg må seie at det har gått over all forventing. Nordmenn plukkar vel så fort og bra som folk frå Aust-Europa.

– Norsk ungdom har vi trua på.