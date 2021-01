– Kommunen sa dei skulle overta Sakslivegen. No får dei halda ord

Styret for den private Sakslivegen har i fleire år bede kommunen om å overta vegen.

Det er Arna-mannen Geir Kristoffer Vassdal som er styreleiar for Sakslivegen SA. Han seier styret sin tolmod for kva tid kommunen overtar vegen er i ferd med å renna ut. Foto: Ronny Bertelsen

No utelukker ikkje styreleiraren at dei stenger vegen dersom ikkje kommunen kjem med eit tidspunkt for når dei vil overta vegen.