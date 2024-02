– Dette kallar ikkje eg å prioritera ein plan

Sjølv om det er fleire månader sidan kommunen kom med forslaget til områdeplan for Indre Arna, er planen ikkje på lista over planar byråden vil fremja for bystyret før sommaren

– For dårleg. No må Høgre halda det dei lova i valkampen, seier Geir Dale (Ap).