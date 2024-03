Klokken 12.25 tirsdag ble politiet varslet om tre ungdommer som skal ha vært i besittelse av et våpen i sentrum av Lonevåg.

– Det er opplyst å ligne på en hagle. Uvisst om dette var et ekte våpen. Beveget seg rundt i Lonevåg og skal ha blitt pekt mot biler, meldte politiet innledningsvis.

Politiet bevæpnet seg og rykket ut med flere patruljer.

Like over klokken 13 opplyste politiet at de var fremme og er i kontakt med aktuelle personer, og at det i den forbindelse ikke var dramatikk på stedet.

Ingen er skadet. Våpenet var heller ikke ekte.

Mange fikk med seg at det var en væpnet politiaksjon på Osterøy. Foto: Bygdanytt-tipser

Musikal

Politiet ser hendelsen i sammenheng med en musikal på skolen, der «våpenet» ble brukt som rekvisitt.

Rekvisitten som lignet et våpen. Foto: Politiet

– Det kom frem at ungdomsskolen holdt på med en musikal på skolen, og politiet melder nå fra stedet at våpenet, som ikke er ekte, er funnet.

Ifølge politiet er det ikke opplyst at noen er blitt truet med våpenet, eller at noen er påført skader.

– Ungdommene er brakt inn til lokalt tjenestested på Osterøy for samtale.