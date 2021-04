En person funnet omkommet etter boligbrann

Politiet opplyser at det er gjort funn av en omkommet person.

Slik så det ut på branntomten lørdag formiddag. Foto: Anders Totland

Erik Støverud

Siv Berg Lutro

Anders Totland

En person var savnet etter at et hus eksploderte og brant ned til grunnen i Fotlandsvåg lørdag morgen. Rett før klokken 21 lørdag kveld bekreftet politiet at det er gjort funn av en omkommet person i tilknytning til åstedet.