Arna: Sjekk kva naboen sitt hus blei seld for

Den dyraste eigedomen blei seld for 11 millionar kroner.

Foto: Kjell Arne Steinsvik

Gnr 270, bnr 84 er overdradd fra Alfred Kjerpeseth til Tord Espeland Kjerpeseth (04.11.2020)

Teiganeset 8 C (Gnr 283, bnr 133, seksjon 1) er solgt for kr 4.300.000 fra Trond Loftås og Karoline Mjelde til Rune Nesheim (02.11.2020)

Rasmusvegen 25 (Gnr 284, bnr 206) er solgt for kr 3.375.000 fra Åse Marit Erdal og Gerd Kleiveland til Romas Musvicas og Lina Birute Musvice (02.11.2020)

Andreas Gjellesviks veg 35 A (Gnr 286, bnr 677, seksjon 2) er solgt for kr 2.450.000 fra Tord Kleppe Silden til Linda Vabø (11.11.2020)

Andel av Vestlivegen 8 (Gnr 286, bnr 182) er overdradd for kr 984.080 fra Aina Elise Fagereng til Sean Charles Simm (20.11.2020)

Andel av Vollavegen 61 B (Gnr 287, bnr 571) er overdradd for kr 1.900.000 fra Stian Pugh Vorland til Anne Cecilie Glesnes Jenssen (05.11.2020)

Eikhaugen 61 D (Gnr 287, bnr 338, seksjon 4) er solgt for kr 2.875.000 fra Jeanette Rykke Mandelid og Espen Enger Tvenge til Elisabeth Moe og Tord Kleppe Silden (10.11.2020)

Vollavegen 59 B (Gnr 287, bnr 564) er solgt for kr 3.800.000 fra Grethe Holm og Olav Johan Paulsen til El Majdki Hajar Driouche og Omar Rajeh Rimawi (10.11.2020)

Arnatveitvegen 147 (Gnr 287, bnr 803, seksjon 2) er solgt for kr 2.150.000 fra Ove Hjortland Hundhammer til Lars Inge Strand (10.11.2020)

Arnatveitvegen 147 (Gnr 287, bnr 803, seksjon 3) er solgt for kr 2.250.000 fra Marit Arstein Jenssen til Linda Vørøs Bjørvik, Robert Vørøs og Ruben Vørøs (11.11.2020)

Andel av Stephansens veg 77 (Gnr 289, bnr 12, seksjon 2) er overdradd for kr 190.000 fra Thomas Bakkland Gulbrandsen til Christine Horvei (09.11.2020)

Neset 67 D (Gnr 290, bnr 150, seksjon 5) er solgt for kr 2.510.000 fra El Majdki Hajar Driouche og Omar Rajeh Rimawi til Alexander Michelsen (18.11.2020)

Hardangervegen 539 (Gnr 294, bnr 163) er solgt for kr 11.000.000 fra Bergen Automatutleie as til Smihuset Eiendom as (20.11.2020)

Stephansens veg 54 F (Gnr 295, bnr 13, seksjon 7) er solgt for kr 3.400.000 fra Trond Inge Myrmel til Linda Loftås (03.11.2020)

Londalsflaten 12 (Gnr 295, bnr 286) er solgt for kr 3.300.000 fra Morten Eirik Urdal Mandt og Venke Opedal til Ann-Helen Dale og Marius Kippersund Gustavsen (10.11.2020)

Revahjellane 101 (Gnr 301, bnr 16, seksjon 38) er solgt for kr 2.500.000 fra Ole Wichstad til Debora Victoria Carp og Adrian Cosmin Comsa (13.11.2020)

Gamlevegen 2 (Gnr 302, bnr 134) er solgt for kr 2.030.000 fra Kristine Johanne Arne til Morten Raum (06.11.2020)

Ytre Arna-vegen 133 (Gnr 302, bnr 87) er overdradd fra Egil Steinar Ytre-Arne til Gerd Kjersti Ytre-Arne (09.11.2020)

Gnr 302, bnr 17 er overdradd fra Egil Steinar Ytre-Arne til Gerd Kjersti Ytre-Arne (09.11.2020). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 302, bnr 118. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 302, bnr 693

Sætrefjellet 43 (Gnr 302, bnr 438) er overdradd fra Knut Jensen til Åge Jenssen (23.11.2020)

Dr Krohns veg 6 (Gnr 302, bnr 298, seksjon 6) er solgt for kr 1.415.000 fra Krohns as til Ina Christin Iden Seievåg (27.11.2020)

Sætrefjellet 43 (Gnr 302, bnr 438) er solgt for kr 2.350.000 fra Åge Jenssen til Kristoffer Hansen (27.11.2020)

Gaupåsvegen 255 (Gnr 306, bnr 47) er solgt for kr 4.200.000 fra Adis Tanovic og Senada Tanovic til Agnieszka Szymczak og Marek Eugeniusz Szymczak (04.11.2020)

Johan Rongveds veg 6 (Gnr 307, bnr 161, seksjon 1) er solgt for kr 1.490.000 fra Ovidiu Sastras til Anna Behas (23.11.2020)

Plytten 26 (Gnr 307, bnr 433) er solgt for kr 3.775.000 fra Marion Olsen Angeltveit og William Olsen Angeltveit til Stein Inge Kjellman (27.11.2020)

Kjelde: Statens kartverk