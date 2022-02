Vurderer drastiske tiltak etter seksdobla straumrekning

Julefeiringa blei ekstra kostbar for Osterøy kyrkjelege fellesråd. Straumrekninga blei seks gonger høgare enn vanleg.

No ber kyrkjeverja kommunen ta ekstrarekninga for straumen både for desember og i tida framover. Gjer ikkje kommunen det, kan sparetiltaka bli drastiske.