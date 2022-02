Kommunen braut samarbeidet: – Ein viktig dag for Bruvik

I over åtte år har folk på Bruvik venta på at noko skal skje i bustadfeltet på Bruvik. No får ein ny aktør sjansen til å skape vekst i fjordbygda.

– Utbyggaren kan dette, seier Bruvik-politikaren Sigmund Faugstad (Frp).