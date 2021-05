Endelig kan de starte feiringen: – En lettelse

Russen kan nå slippe jubelen løs etter at den etterlengtede datoen for russefeiringen nå har kommet på plass.

Russepresident i Arna, Hans Magnus Garnes. Foto: Anders Totland

Russepresidenten i Arna har et mål om at ingen skal havne i karantene og havne «utenfor» under feiringen.