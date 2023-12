– Mange kjenner på en utrygghet oppi det her

Det har spredt seg utrygghet på Bergen nord politistasjon etter at det ble løsnet skudd mot vinduene.

– I starten var det litt blandet hva folk følte, før de forsto hva det her faktisk var. Det gikk nok litt tid for noen før man tok alvoret inn over seg, og forsto hva som faktisk hadde skjedd.