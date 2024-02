Geologen: – Losna rundt 160 meter over vegen

Geolog Harald Hauso har besøkt Bruvikvegen fleire gonger før. Laurdag formiddag var han tilbake.

– Vi har hatt fleire skredpunkt innover her, men her som skredet har gått, er det godt utanfor skredpunktet som vi har her.

Det gjekk kort tid frå han undersøkte staden med eige åsyn og drone før meldinga kom: Vegen er stengt iallfall til måndag formiddag.