Held familien trygg med gamle tøyrestar: – Det er ikkje heksekunst (abo)

Rita og Silje Worren reagerer på skyhøge munnbind-prisar. Då er det greitt med ein boks full av bomullsstoff og symaskin i hus.

– Munnbind beskyttar ikkje like godt mot smittespreiing som minst éin meter avstand. Men i visse situasjonar veit me at det er vanskeleg å overhalde denne regelen. Då kan munnbind vere eit supplement, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie like før helga.

Medan samfunnet ventar på nye munnbind-råd har kusinene frå Valestrand opna opp si vesle «systove» heime hos Silje på Valestrand.