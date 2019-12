Vy vant kontrakten om togtrafikk på Bergensbanen og Vossebanen

Klokken 12 offentliggjorde Jernbanedirektoratet at Vy skal fortsette å kjøre Bergensbanen, Vossebanen og lokaltogene til Arna frem til 2031.

Dette er tredje runde av konkurranseutsetting av togtrafikken i Norge.

Staten får 2,2 milliarder

I pakken som nå er tildelt, ligger fjerntogstrekningen mellom Oslo S og Bergen, regiontoget Bergen – Voss – Myrdal og lokaltoget mellom Bergen og Arna. Flåmsbana ligger ikke inne i pakken. Oppstarten er satt til 13. desember 2020.

Staten vil i avtaleperioden på maksimalt 11 år motta inntil 2,2 milliarder kroner fra Vy Tog for retten til drive persontrafikken på de nevnte strekningene.

I 2017 hadde strekningene som ligger inne i kontrakten 2,9 millioner passasjerer, og Bergensbanen er den fjernstrekningen i landet som har størst trafikk.

– Det er en gledens dag for Vy i dag. Det er sånn at etter to andreplasser er det tredje gang som gjelder. Vi har brukt tilbakemeldinger vi har fått i de foregående rundene konstruktivt, og har gått hjem og forbedret både tilbud og pris, og har nå endelig kommet til topps, sier konserndirektør Arne Fosen i Vy til NTB.

Hard konkurranse

Konkurransen om kontrakten for Trafikkpakke 3 Vest sto i sluttfasen mellom Vy Tog, TideArriva og SJ Norge.

– Konkurransen har vært hard, i likhet med de to første trafikkpakkene. De tre tilbudene har det til felles at de gir mer tog for pengene. Tilbudet fra Vy Tog var best både på kvalitet og kostnad, og vil innebære vesentlige forbedringer av rutetilbudet når det gjelder antall avganger og en spennende videreutvikling av togproduktet, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik i en pressemelding.

Fra tidligere har britiske Go-Ahead fått tilslaget på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. De overtar driften 15. desember i år.

Svenske SJ har på sin side fått tilslaget på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen og Saltenpendelen. De begynner driften i juni neste år.

Neste år legges også en rekke strekninger på Østlandet ut på anbud. Her signeres kontrakten i august 2021, med oppstart i desember 2022.