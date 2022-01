Firmaet satsa millionbeløp og forventa vekst, så kom straumrekningane...

Etter berre tre månader med drift blei draumen kvelt.

– Det er utruleg trasig. Her har me investert masse tid, pengar og krefter i eit prosjekt me har trua på, så kjem det ei straumkrise i eit land som er sjølvforsynt med straum.