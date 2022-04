Ønskjer å starte ny barnehage – men det vil ikkje kommunen vere med på

Etter at det blei politisk bestemd at Mjøsdalen barnehage skal leggjast ned til hausten, har ei gruppe personar slått seg saman for å lage nytt liv i barnehagen.

– Me er fast bestemde på at det er plass for ein barnehage i bygda.