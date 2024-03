Natt til søndag, rundt klokken 04, rykket politiet ut til Øyrane torg.

– Det var en kunde som ikke ville betale for turen. Taxisjåføren skal ha blitt truet med at han ville bli slått. Politiet var på stedet og fikk kontakt med partene. Passasjeren skal ha dyttet taxisjåføren. Passasjeren gjorde opp for seg og det ble ikke noen videre politisak, sier Torbjørn Mørk ved Bergen nord politistasjon.