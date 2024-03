Nyleg arrangerte Kreftforeningen kick off for russen på Osterøy, kor målet var å fortelje om kreft og kva årets innsamling går til.

– Det var rørande, seier avgangselev Celina Drange til Bygdanytt.

– Spesielt emosjonelt var det under ein aktivitet der ein skulle reise seg når namnet på den personen ein forbind kreftsjukdom med kom på skjermen. På slutten sto nesten alle, utdjupar ho.

Men, kick off’en gav også motivasjon og energi.

– Kreft rammar dei fleste av oss, så innsamlinga er utruleg viktig. No vil me gå for ny rekord og har som mål å samle inn over 300.000 kroner, informerer Drange.

I 2021 fekk 36 998 personar i Noreg kreft, 19 684 menn og 17 314 kvinner, syner tal frå Kreftregisteret. Dei fleste overlever.

Kven tenker du på når du høyrer ordet kreft? Foto: Privat

– Korleis skal de samle inn pengane?

– 10. mars skal me går med bøsser. I tillegg arrangerer me loddsal og skal gjennomføre den årlege turen til Hallandskletten.