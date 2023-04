Vil kjempe for eit livssynsopent samfunn: – Og det treng ikkje å koste all verda

I 2022 var det to humanistiske gravferder i Osterøy kommune.

Det talet kjem til auke, spår Human-Etisk Forbund, som no vil legge press på kommunen for å legge til rette for at folket kan ha eit tilbod om livssynsopne seremonirom.