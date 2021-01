Skyss fanga ikkje opp ruteendring hos Vy. No lovar dei betring

Skyss kjende ikkje til at avgangstidene for bussane på kveldstid i Arna passa så dårleg med avgangstidene for toga.

Pressekontakt i Skyss, Ingrid Dreyer opplyser at dei vil så snart det let seg gjera justera rutetidene, slik at dei harrmonerer betre med togavgangane. Foto: FOTOGRAF Wanvik

Det blir det ei endring på, så snart det let seg gjera.