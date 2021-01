Arna får både leiar og nestleiar i det tyngste utvalet i Bergen

Etter at Trym Aafløy trekte seg frå FNB står plassen som nestleiar i byutviklingsutvalet ledig.

Mykje tyder på at Tore Landmark (FNB) frå Arna blir ny nestleiar i utval for byutvikling. Foto: Kaspar Knudsen

No ligg det an til at ein Arna-mann blir nestleiar i byutviklingsutvalet.