Fylkesmannen i Vestland (her ved fylkesmann Lars Sponheim) likte svært dårleg at Osterøy kommune meinte dei var part i ei sak, kravde rapport utlevert og at Fylkesmannen omgjorde eit vedtak kommunen ikkje var nøgd med. Foto: Ronny Bertelsen/Lise Åserud (NTB)