Talet på menneske som slit psykisk i kommunen aukar for kvar dag: – Her er nok mørketala store.

I skrivande stund er det rundt 130 personar som får oppfølging av rus- og psykiatritenesta i Osterøy kommune.

Her ser du store delar av Osterøy kommune sitt psykiatriske helseteam. Frå høgre: Vilde Danielsen Kvamme, Berit Langeland, Elisabeth Setre, Dagrun Bolset og Iselin Standal Hernar. Foto: Anders Totland

Under koronakrisa har dette talet auka. No er eininga bekymra for tida som kjem.