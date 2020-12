Vil starte vaksinering tidlig i januar

Bergen kommune har ennå ikke fått vite nøyaktig tidspunkt for når de første vaksinene kommer til Bergen, men det legges opp til å starte vaksineringen tidlig i januar.

Byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa, og Bergen kommune er klare til å starte vaksinering tidlig i 2021. Foto: Marit Hommedal/Scanpix

Erik Støverud

– Jeg har et sterkt ønske om at mange velger å vaksinere seg, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa.