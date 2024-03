I 1-tiden natt til tirsdag stoppet en politipatrulje en bilist på Trengereid.

– Stanset etter melding om vinglete kjøring. Fører er mistenkt for ruspåvirkning og ble tatt med for blodprøve. Blir anmeldt for ruspåvirket kjøring, og dessuten kjøring uten gyldig førerkort, melder Vest politidistrikt.

Føreren var en mann i 30-årene.