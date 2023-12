– I år er det flere familier med mange barn som tar kontakt

Lokale hender sørger for at en rekke familier kan ha høytid som de fleste av oss andre.

– Jeg synes det er grusomt at det er sånn. Det er blandet å stå her, for det er jo også fint å hjelpe. Alle som kommer innom her er kjempehyggelige, sier Karina Indrearne, som er en av sjelene i Bærekraftige Liv Arna, som sørger for at en haug med mennesker kan nyte god den samme, gode julematen som de fleste av oss kan.