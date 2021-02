Lærer Ole Asbjørn laget skolen i dataspill: – Vil la elevene besøke skolen digitalt

Promoterer skolen på nye måter under korona-restriksjonene.

Ole Asbjørn Nilsen har «bygget» Osterøy vidaregåande skule i spillet Minecraft. – Det er mange som spiller Minecraft, spesielt på ungdomsskole og videregående, sier han. Foto: Skjermdump fra spillet

Under et fellesmøte for en tid tilbake diskuterte de ansatte ved Osterøy vidaregåande skule hvordan man skulle promotere skolen under korona-restriksjonene.

Da fikk unge Nilsen, som begynte som mattelærer på Osterøy VGS for ett år siden, en lys idé.