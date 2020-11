Bjørn leiar milliardprosjektet som skal gje energi for framtida

– Å vere tidleg ute med løysingar på klimaproblema for skipsfarten i verda, kan by på store eksportmoglegheiter for Noreg, seier Bjørn Sundland.

Kjell Arne Steinsvik

Frå heimekontoret på familiegarden på Unneland, er han for tida i full gang med å leie prosjektutviklinga av det som skal verte ei av løysingane på framtidas grøne energibehov.